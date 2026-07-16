Kanser hastaları dikkat! ‘Kemoterapi yaz tatiline engel değil'

"Cilt bakımını ihmal etmeyin" Kemoterapi nedeniyle cildin kuruyup hassaslaşabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Meltem Topalgökçeli Selam, yaz aylarında doğru cilt bakımının önemine dikkat çekerek şöyle devam etti: "Ilık suyla duş alınmalı, kese ve sert lif kullanımından kaçınılmalıdır. Duş sonrasında parfüm ve alkol içermeyen nemlendiriciler kullanılmalı, yoğun kimyasal içeren kozmetik ürünler yerine hassas ciltlere uygun ürünler tercih edilmelidir." "Bu belirtileri hafife almayın" Kemoterapi tedavisi gören hastaların bazı durumlarda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Meltem Topalgökçeli Selam şu uyarılarda bulundu: "38 derece ve üzeri ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi veya bilinç bulanıklığı, güneş çarpmasını düşündüren bulgular, kontrol altına alınamayan ishal ya da kusma, ciltte ani gelişen yaygın kızarıklık, döküntü veya şiddetli güneş yanığı." "Tedavi sürerken de yaşam devam ediyor" Kanser tedavisinin yalnızca ilaçlardan ibaret olmadığını vurgulayan Selam, sözlerini şöyle tamamladı: "Kanser tedavisi gören hastalarımızın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan iyi hissetmeleri tedavinin başarısını destekleyen önemli faktörlerden biridir. Tatil yapmak, deniz havası almak veya sevdikleriyle zaman geçirmek mümkündür. Burada önemli olan, kişinin tedavi planına uygun hareket etmesi, onkoloğunun önerilerini dikkate alması ve kendisini gereksiz risklere maruz bırakmamasıdır. Doğru önlemlerle yaz mevsimi kanser hastaları için de güvenli ve keyifli geçirilebilir."