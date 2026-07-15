15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük!

Darbe girişimi sonrasında örgütün finansörlerinden ve savunucularından basketbolcu Enes Kanter ile olan yazışmaları ve yakınlığı ortaya çıkan Atalay Demirci, röportaj esnasında muhabirin sert soruları karşısında köşeye sıkıştı.

"Hâlâ onların köpeğisin!"

Terör örgütüne olan bağlılığını gizlemeye çalışan Demirci'nin ikiyüzlü tavırları üzerine öfkesine hakim olamayan Beyaz TV muhabiri, kamerayı durdurarak tarihi bir tepki gösterdi.

Röportaj esnasında tansiyonun yükselmesi üzerine televizyon muhabiri, Atalay Demirci'nin terör örgütünün finansörlerinden Enes Kanter için geçmişte kurduğu "Kurban olurum ben ona" cümlesini yüzüne vurdu. Demirci'nin hain örgüte yönelik bağlılığının devam ettiğini vurgulayan muhabir, "Bence sen hala onların köpeğisin" diyerek sert ifadelerle tepkisini gösterdi.

15 Temmuz gecesi vatan savunmasında can veren yüzlerce şehidin hatırasına saygısızlık yapıldığını belirten muhabir, "O kadar insan öldü hala kurban olurum diyebiliyorsun, yazıklar olsun" sözleriyle öfkesini dile getirdi. Hainliğe daha fazla dayanamayan muhabir, çekimi yarıda kesip Demirci'nin yüzüne tükürerek oradan ayrıldı.