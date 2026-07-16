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Dünya İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor
Dünya

İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor

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İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, ülkesinin ABD saldırılarına karşı yürüttüğü misilleme operasyonlarının, Washington’ın bölgedeki saldırı altyapısını hedef aldığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile yaşanan askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhibbi, İran’ın saldırılara karşı yürüttüğü operasyonların belirli hedeflere odaklandığını belirtti.

Muhibbi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Düşman, savaşın mevcut denklemini sürdürerek yıpratma savaşına gireceğini düşünmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Tuğgeneral Muhibbi, "İran'ın operasyonları şu anda ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklanmış durumda. Ardından sonraki adımlar başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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