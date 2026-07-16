  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merih Demiral'dan Devlet Bahçeli sürprizi Ahbap soruşturmasında çarpıcı ifade: Yardımseverliğimden vurarak 90 milyon liramı aldı 15 Temmuz’un yıl dönümünde o şok görüntüler yeniden gündemde! Beyaz TV muhabirinden canlı yayında FETÖ’cü Atalay Demirci’nin yüzüne tükürük! Sözde Ermeni soykırımı rafa kaldırıldı! İsrail’in soykırım kumarı yarım kaldı HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: ABD gibi bir dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız kalmaz! CHP’nin aracıyla partiyi bölecek! Fuhuşçu başkan yaptırdı Özgür Özel çöktü 15 Temmuz Anma Töreni'nde duygusal anlar! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı 12 Filistinli özgürlüğüne kavuştu Orada ölümü gördük İBB davası tutuklularından 'yat'lı tatile öfke: Ailemiz sizin yüzünüzden hapiste siz tatildesiniz! Ankara'da otobüs iş yerine girdi: 7 yaralı Mansur'un EGO'su Ekrem'in İETT'sine özendi
Dünya Bölgede tansiyon yüksek! Petrol tankeri vuruldu!
Dünya

Bölgede tansiyon yüksek! Petrol tankeri vuruldu!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bölgede tansiyon yüksek! Petrol tankeri vuruldu!

ABD ordusu, Basra Körfezi’ndeki uluslararası sulardan İran’ın Hark Adası’na doğru ilerleyen boş bir petrol tankerinin, deniz ablukasını ihlal ettiği gerekçesiyle vurulduğunu açıkladı. Geminin hareket kabiliyetinin engellendiği bildirildi.

ABD Merkez Komutanlığı, İran’a yönelik yeniden başlatılan deniz ablukası kapsamında Basra Körfezi’nde bir petrol tankerine müdahale edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Curaçao bayraklı “M/T Belma” isimli boş tankerin uluslararası sulardan İran’ın Hark Adası’na doğru ilerlediği belirtildi.

ABD’nin İran’a yönelik devam eden saldırıları ve yeniden başlattığı deniz ablukasının ardından, bölgede gerilim yükselmeye devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Basra Körfezi’ndeki uluslararası sulardan İran’ın Hark Adası’na doğru giden boş bir petrol tankerinin İran’a uygulanan deniz ablukası kapsamında vurulduğunu duyurdu. Curaçao bayraklı "M/T Belma" isimli tankerin deniz ablukasını ihlal etmeye çalışırken yapılan çok sayıda uyarıyı görmezden geldiği vurgulanan açıklamada, ABD ordusuna ait bir hava aracının geminin bacasına "Hellfire" füzeleri ateşleyerek hareket kabiliyetini engellediği kaydedildi. Vurulan tankerin artık İran’a doğru gidemediği vurgulanarak, "ABD güçleri İran’a karşı yeniden başlatılan deniz ablukasının ilk 24 saati boyunca kurallara uyan 2 ticari geminin rotasını değiştirmiş, kurallara uymayan 1 gemiyi ise etkisiz hale getirmiştir" ifadelerine yer verildi. ABD ordusunun teyakkuz durumunu sürdürdüğü vurgulandı.

ABD ordusu saldırıya geçti! İran'da peş peşe patlama
ABD ordusu saldırıya geçti! İran'da peş peşe patlama

Dünya

ABD ordusu saldırıya geçti! İran'da peş peşe patlama

ABD saldırıları sürüyor! İran'a yeni saldırılar
ABD saldırıları sürüyor! İran'a yeni saldırılar

Dünya

ABD saldırıları sürüyor! İran'a yeni saldırılar

İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor
İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor

Dünya

İran hedeflerine odaklandı! Misilleme operasyonları devam ediyor

Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı!
Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı!

Dünya

Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23