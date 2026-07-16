İletişim Başkanı Burhanettin Duran: O geceyi tekrar yaşadık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güvenpark’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla ses, ışık ve yeni teknolojiler kullanılarak hazırlanan ‘İrade Bizim, Zafer Bizim’ Dijital Zaman Tünelini ziyaret etti. Burada konuşan Duran, “15 Temmuz milletimiz için çok önemli bir kırılma noktasıydı geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara havalimanlarına geldi. Ve bu büyük destan yazıldı. Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde Türkiye’nin hem dışarıda hem içeride müthiş bir kalkınma hamlesi içerisine girdiğini görüyoruz” diye konuştu.

‘O GECEYİ TEKRAR YAŞADIK’

Duran, İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz anma programlarının koordinasyonlarını üstlendiklerini belirterek, “Şu ana kadar 81 vilayetimizde anma çadırlarıyla burada Kızılay’daki örneğiyle gördüğünüz üzere valiliklerimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar halkımızdan milletimizden çok büyük ilgi gördü. O geceyi tekrar yaşadık, şehitlerimizi andık. Gazilerimize hürmetimizi gösterdik ve millet olarak bizim için o gecenin ne kadar önemli olduğunu kolektif hafızamızda tekrar hatırlamış olduk. Bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım ve her zaman Türkiye, kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve unutulmayacak bir vesile olmuş oldu” dedi.

‘AYASOFYA'DA 253 HATİMLE BAŞLADIK’

İstanbul’dan ve diğer yerlerde gerçekleşen etkinliklere de değinen Duran, "İstanbul'da da öncelikle Ayasofya'da 253 hatimle başladık şehitlerimizin aziz hatırası için. Bu hatimle başladığımız aktivitelerimiz daha sonra bisiklet turuyla, daha sonra yürüyüşle devam etti. Bu gece Boğaz'da dron gösterisiyle ve mapping gösterisiyle Galata’da ve Kız Kulesi'nde devam edeceğiz. Bunlar 15 Temmuz destanını hatırlamak için yaptığımız çalışmaların bazıları. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve yurt dışında yapılan paneller, FETÖ'yle mücadele çerçevesinde dünyaya anlattıklarımız ve bu çerçevede bütün üniversitelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar toplumun her kesimin sahip çıktığı bu 15 Temmuz 10. yılı aktiviteleri bütün gayretleriyle, bütün coşkusuyla devam etti. Yaklaşık 5 gündür bu çerçevede çok sayıda aktivite yapıldı. Ümit ediyorum ki kolektif hafızamızda gerçekten kurtulmayacak bir 10. yıl anma töreni gerçekleşmiş olur" ifadelerini kullandı.

Duran, yakasındaki rozeti işaret ederek, “Yakamda görmüş olduğunuz bir rozet var. Bu rozeti merak ediyor olabilirsiniz. Bu rozet Gölbaşı’nda endemik bir çiçek olan sevgi çiçeğinden ilham alınarak hazırlandı. Bu rozet 15 Temmuz’a 10’ncu yılının hatırasına yapıldı. Aziz şehitlerimizin önünde saygıyla eğilmek ve gazilerimize de hürmetlerimizi iletmek için yapıldı bunun da milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.