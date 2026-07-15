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Spor Mason Greenwood’un İstanbul’a geliş tarihi belli oldu
Spor

Mason Greenwood’un İstanbul’a geliş tarihi belli oldu

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Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Mason Greenwood’un İstanbul’a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood, yarın İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki İngiliz oyuncu ve ailesini taşıyan uçağın yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne ineceği belirtildi.

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