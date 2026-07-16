Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yla bazı Avrupa ekipleri ilgileniyor. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk, konuyla ilgili kararını yönetime iletti.
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Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yla bazı Avrupa ekipleri ilgileniyor. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk, konuyla ilgili kararını yönetime iletti.
Galatasaray, geride bıraktığımız sezonun başında Monaco'ya 30.77 milyon euro ödeyerek Wilfried Singo'yu kadrosuna katmıştı. 1.90 boyundaki savunmacıyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı.
Singo sağlıklıyken çok iyi maçlar çıkardı. Sorun şu ki; çok sık sakatlık problemi yaşadı.
Dünya Kupası'nda da sorun devam etti. Buna rağmen bazı Avrupa ekipleri, 25 yaşındaki oyuncuyu istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Buruk, çok yüksek bir teklif gelmemesi halinde Singo'nun kesinlikle kadroda tutulmasını talep etti.
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