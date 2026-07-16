Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk

Dünya Kupası'nda da sorun devam etti. Buna rağmen bazı Avrupa ekipleri, 25 yaşındaki oyuncuyu istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Buruk, çok yüksek bir teklif gelmemesi halinde Singo'nun kesinlikle kadroda tutulmasını talep etti.