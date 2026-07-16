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Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma! Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk Kanser hastaları dikkat! ‘Kemoterapi yaz tatiline engel değil' Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'dan 'sen ne diyorsun be çocuk' dedirten çıkış Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik
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Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk

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Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yla bazı Avrupa ekipleri ilgileniyor. Ancak Teknik Direktör Okan Buruk, konuyla ilgili kararını yönetime iletti.

#1
Foto - Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk

Galatasaray, geride bıraktığımız sezonun başında Monaco'ya 30.77 milyon euro ödeyerek Wilfried Singo'yu kadrosuna katmıştı. 1.90 boyundaki savunmacıyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı.

#2
Foto - Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk

Singo sağlıklıyken çok iyi maçlar çıkardı. Sorun şu ki; çok sık sakatlık problemi yaşadı.

#3
Foto - Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk

Dünya Kupası'nda da sorun devam etti. Buna rağmen bazı Avrupa ekipleri, 25 yaşındaki oyuncuyu istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Buruk, çok yüksek bir teklif gelmemesi halinde Singo'nun kesinlikle kadroda tutulmasını talep etti.

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