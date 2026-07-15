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Sağlık 7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı
Sağlık

7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı

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7 kez ameliyat olan oyuncu: Beni Allah'a yakınlaştırdı

7 ayrı ameliyat geçiren ve yaşadığı sağlık sorunlarının ardından konuk olduğu programda bu sürecin hayata bakışını değiştirdiğini anlatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, “Yaşadığım zorluklar beni manevi olarak güçlendirdi, Allah’a yakınlaştırdı” dedi.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, konuk olduğu bir programda geçirdiği zorlu ameliyat sürecinin ardından yaşadığı değişimi ve edindiği farkındalıkları anlattı. Sağlık sorunlarının kendisine önemli dersler verdiğini belirten Bekiroğlu, yaşadığı deneyimin hayata bakışını değiştirdiğini söyledi.

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden oyuncu, rahmindeki miyomun alınması amacıyla geçirdiği ameliyat sırasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle zor bir dönem yaşamıştı. Operasyon esnasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi üzerine nisan ayında yedinci kez ameliyat olan Bekiroğlu, tedavi sürecini geride bırakmaya çalışıyor.

ASLINDA HER ŞEY NE KADAR GEÇİCİ

30 yaşındaki oyuncu, hastalığın kendisine kazandırdığı farkındalıkları şu sözlerle anlattı: "Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim. Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı."

 

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