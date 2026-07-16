İran'dan sürpriz hamle! Trump: "ABD vatandaşımız serbest bırakıldı"

ABD ile İran arasında askeri gerilimin sürdüğü bir dönemde dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın 2024 yılının Aralık ayında gözaltına aldığı bir kadın ABD vatandaşının ülkeden çıkışına izin verdiğini açıkladı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, söz konusu kişinin artık İran dışında bulunduğunu belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Trump: "İyi niyet göstergesi olarak değerlendiriyoruz"

Trump açıklamasında, İran'ın attığı adımı olumlu karşıladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımız şu anda İran dışında ve durumu iyi. ABD, İran'ın bu iyi niyet göstergesini takdirle karşılıyor."

Trump ayrıca, söz konusu ABD vatandaşının eski Başkan Joe Biden'ın görev döneminde, 2024 yılının Aralık ayında "haksız yere" gözaltına alındığını öne sürdü.

Gerilim sürerken dikkat çeken gelişme

Açıklama, ABD ile İran arasında son günlerde karşılıklı askeri operasyonların ve sert açıklamaların yaşandığı bir dönemde geldi.

Washington yönetiminin son olarak İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediğini açıklamasının ardından gelen bu gelişme, iki ülke arasında tansiyonun yüksek seyrettiği süreçte diplomatik açıdan dikkat çeken bir adım olarak değerlendirildi.

İran makamları ise Trump'ın açıklamasına ilişkin henüz resmi bir değerlendirmede bulunmadı.