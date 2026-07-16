Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma!

"İletişim Ofisi ile iş birliği yapacağız" Soruşturmanın ardından TikTok, herhangi bir ihlalde bulunduğu iddiasını reddetti. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan platform kuralları ve gelişmiş yaş tahmin teknolojileriyle, sektörün önde gelen şirketleriyle uyumlu şekilde yaşa uygun deneyimleri sıkı biçimde uyguluyoruz. Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden eminiz ve bunu göstermek için İletişim Ofisi ile iş birliği yapacağız" dedi.