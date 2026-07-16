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Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma! Zırt pırt sakatlansa da... Singo'nun satışının önünde o var: Okan Buruk Kanser hastaları dikkat! ‘Kemoterapi yaz tatiline engel değil' Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu'dan 'sen ne diyorsun be çocuk' dedirten çıkış Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik
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Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma!

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IHA Giriş Tarihi:

Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma!

İngiltere İletişim Ofisi, TikTok'un çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini incelemek üzere soruşturma başlattı.

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Foto - Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma!

İngiltere, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok için harekete geçti. İngiltere İletişim Ofisi, TikTok hakkında çocukları zararlı içeriklerden koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla soruşturma açtı.

#2
Foto - Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma!

Ofis, TikTok’un bir kullanıcının çocuk olup olmadığını tespit etmeye yönelik önlemlerinin yeterli olup olmadığını ve çocukların zararlı içeriklere erişimini önleyecek uygun sistem ve süreçlerin etkinliğini inceleyecek. Ofis, soruşturma açılmasının TikTok’un yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair bir sonuca varıldığı anlamına gelmediğine dikkat çekti.

#3
Foto - Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma!

Ofis, geçtiğimiz mayıs ayında TikTok’un İngiltere’deki çocukları zararlı çevrimiçi içeriklerden korumaya yönelik yetersiz kaldığını belirtmişti. Geçtiğimiz ay 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımının tamamen yasaklandığı İngiltere’de, oyun ve canlı yayın platformlarına da çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.

#4
Foto - Hedef çocukları zararlı içeriklerden korumak: İngiltere'de TikTok'a soruşturma!

"İletişim Ofisi ile iş birliği yapacağız" Soruşturmanın ardından TikTok, herhangi bir ihlalde bulunduğu iddiasını reddetti. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan platform kuralları ve gelişmiş yaş tahmin teknolojileriyle, sektörün önde gelen şirketleriyle uyumlu şekilde yaşa uygun deneyimleri sıkı biçimde uyguluyoruz. Çevrimiçi Güvenlik Yasası kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden eminiz ve bunu göstermek için İletişim Ofisi ile iş birliği yapacağız" dedi.

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