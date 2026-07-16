Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

Diş implantları, doğal dişe en yakın çözümü sunmaları nedeniyle sabit restorasyon ve hareketli protez gibi tedavilere göre sıkça tercih edilen bir yöntem. Diş kaybı yaşayan bireylere estetik ve fonksiyonel açıdan avantajlı bir çözüm sunan diş implantları son yıllarda oldukça yaygın kullanılan tedavi yöntemlerinden biri. Çene kemiğine yerleştirilen ve eksik dişin kökü yerine geçen titanyumdan üretilen bu yapı, üzerine konumlandırılan restorasyonla birlikte hem estetik bir görünüm sağlıyor hem de çiğneme fonksiyonu geri kazandırıyor. Eksik dişin yerine konması için komşu dişlerin küçültülerek kaplanmasına gerek olmadığı gibi, tam dişsiz ağızlarda da sabit protezli tedavi seçenekleri sunulabiliyor.