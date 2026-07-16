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Sağlık
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Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

Diş implantları, doğal dişe en yakın çözümü sunmaları nedeniyle sabit restorasyon ve hareketli protez gibi tedavilere göre sıkça tercih edilen bir yöntem. Diş kaybı yaşayan bireylere estetik ve fonksiyonel açıdan avantajlı bir çözüm sunan diş implantları son yıllarda oldukça yaygın kullanılan tedavi yöntemlerinden biri. Çene kemiğine yerleştirilen ve eksik dişin kökü yerine geçen titanyumdan üretilen bu yapı, üzerine konumlandırılan restorasyonla birlikte hem estetik bir görünüm sağlıyor hem de çiğneme fonksiyonu geri kazandırıyor. Eksik dişin yerine konması için komşu dişlerin küçültülerek kaplanmasına gerek olmadığı gibi, tam dişsiz ağızlarda da sabit protezli tedavi seçenekleri sunulabiliyor.

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Foto - Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Deniz Gürsoy, implant tedavileri ve sonrasındaki bakım süreci hakkında önemli bilgiler verdi.

#2
Foto - Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

MUAYENE VE PLANLAMA SÜRECİ Dental implant tedavisi ilk olarak diş hekiminin ağız ve çene yapısını detaylıca incelediği muayene ve planlama süreci ile başlar. Bu süreçte röntgen ve gerekirse tomografi ile çene kemiğinin tedaviye uygun olup olmadığı değerlendirilerek buna göre kişiye özel tedavi programı hazırlanır. Bir sonraki aşamada implantlar yerleştirilir. Bu işlem ise çoğunlukla lokal anestezi ile yapılır.

#3
Foto - Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

İYİLEŞME (KAYNAMA) SÜRECİ İyileşme süreci (kaynama dönemi) diye adlandırılan aşamada ise implant yerleştirildikten sonra, bu yapının çene kemiği ile kaynaşması beklenir. İmplantın kemikle bütünleştiği bu süreç genellikle 2-3 ay sürer. Ancak kemik ilavesi ya da düzenlemesi gibi ilave yöntemler gerektiğinde bu süreler biraz daha uzayabilir. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra hastaya uygun ölçülerde üretilen diş protezinin implant üzerine sabitlenmesiyle üst yapının yerleştirilmesiyle tedavi tamamlanır.

#4
Foto - Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

BİYOLOJİMİZE UYUMLU OLSALAR DA BAKIM ÖNEMLİ İmplantlar biyouyumlu materyaller olsalar da, vücuda dışarıdan yerleştirildikleri için; ağız bakımı (diş fırçalama, diş ipi ve ara yüz fırçası kullanımı vb.) ve düzenli hekim kontrolleriyle, bu implantların uzun süre ve sağlıkla kullanılmaları sağlanır.

#5
Foto - Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

Dt. Deniz Gürsoy, iyi bir ağız bakımı yapılmadığında, implantların çevresindeki diş etinin iltihaplanması sonucu doğal dişe benzer şekilde diş eti hastalıklarının oluşabileceğine ve implant kayıplarına kadar giden sorunların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.

#6
Foto - Kaynama sürecinde bunlara dikkat! İmplant tedavisi sonrası süreç çok kritik

İMPLANT SONRASINDAKİ ŞİKAYETLER NASIL GİDERİLİR? İmplant tedavisinin ardından cerrahi işlemin yapıldığı alanda şişlik olması normaldir. Bu şişliği azaltmak için diş hekimlerince, dışarıdan 3-5 dakikalık buz kompresi uygulanması önerilir. İmplant tedavisi boyunca çok sıcak ve çok soğuk gıdalardan ve sert besinlerden kaçınmak önemli. Ayrıca implantın çene kemiğine uygulandığı sürecin hemen sonrasında sigara ve alkol tüketiminin iyileşme sürecini olumsuz etkilediği de unutulmamalıdır

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