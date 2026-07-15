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Gündem Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletine kurşun sıkanlar, milli iradeye tosladı
Gündem

Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletine kurşun sıkanlar, milli iradeye tosladı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ömer Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Milletine kurşun sıkanlar, milli iradeye tosladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O gün, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek, Cumhuriyet'e, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde tekrar ediyoruz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" açıklamasında bulunan Çelik, Türkiye'nin 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradığını belirtti.

İHANET ŞEBEKESİ MAĞLUP OLDU

Çelik, şunları kaydetti: "O gün, aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terörist işgal teşebbüsünü bertaraf ederek, Cumhuriyet'e, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Darbeci katiller, demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir.

FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir. Tüm varlığıyla milli iradeyi koruyan aziz milletimiz, dünya demokrasi tarihine geçecek bir mücadeleyi ortaya koymuştur. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'yi bu ihanet şebekesine teslim etmemiştir. Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan, Meclis'e bomba atan bu ihanet şebekesi, milletimizin güçlü iradesine çarpmış, mağlup olmuştur."

SON NEFESİMİZE KADAR…

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son nefesimize kadar milli iradeye sahip çıkacağız" sözünün bu mücadele için yol gösterici olduğunun altını çizdi.

Demokrasiye ve milli iradeye kasteden hain darbe girişimini bir kere daha lanetlediklerini bildiren Çelik, "15 Temmuz günü, dünya demokrasi tarihini büyük bir kahramanlık örneğiyle yeniden yazan milletimize saygılarımızı arz ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz, onları asla unutmayacağız. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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