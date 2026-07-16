Bakan Çiftçi Özel Harekat Başkanlığı’nda mesaj: Güvenlik birimlerimiz sürekli teyakkuz halinde

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında hedef aldığı noktalardan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.

Bakan Çiftçi, ilk olarak darbe girişimi gecesi yerleşke içerisinde ilk bombanın düştüğü Havacılık Daire Başkanlığındaki alanı ziyaret etti.

Darbe girişimi sırasında Özel Harekat Başkanlığında şehit olanların fotoğraflarının yer aldığı bölümlere karanfil bırakan Çiftçi, şeref defterini imzaladı.

Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında, şehitleri rahmet ve şükranla andı, gazilere de sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

Gazi Meclis'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ve Özel Harekat Başkanlığı'nın hedef alındığı o gecenin en ağır bedellerinden birinin Gölbaşı'nda ödendiğini belirten Çiftçi, Polis Özel Harekat Başkanlığının, kahraman evlatlarını vatan uğruna toprağa emanet ettiğini söyledi.

Çiftçi, 15 Temmuz gecesi burada yükselen sesin, korkunun değil cesaretin, teslimiyetin değil direnişin sembolü olduğunu anlatarak, "Bu topraklar milletimizin kaderini değiştiren geceler görmüştü. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a kadar her zorluk milletimizin imanı, cesareti ve iradesiyle aşılmıştır. Tarihimizin en zor eşiklerinde bizi ayakta tutan güç, sahip olduğumuz silahlardan önce inancımız, imanımız, birlik ruhumuz ve devlet şuurumuz olmuştur." dedi.

Bakan Çiftçi, 15 Temmuz gecesinin de kritik bir eşik olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz kendi iradesini esaret altına almak isteyen karanlık FETÖ ihanet şebekesinin karşısına hiçbir tereddüt göstermeden dikildi. Sokakları dolduran milyonlar, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bayrağını, ezanını ve devletini savundu. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı liderlik milletimizin sarsılmaz iradesiyle birleşmiş, tarihin akışını değiştiren büyük bir direnişe dönüşmüştür. O gece bütün dünya bu aziz milletin iradesine ve özgürlüğüne pranga vurulamayacağını bir kez daha görmüştür."

Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nın bir hafızaya, bir şuura ve milletin vicdanına dönüşen bir adres olduğunu vurgulayan Çiftçi, burada toprağa düşen yiğitlerin bu milletin hür yaşayabilmesi için anadan, yardan ve serden geçtiğine dikkati çekti.

Çiftçi, şehit yakınlarına seslenerek, "Sizler bizlere mübarek şehitlerimizin emanetisiniz. Yüreğinizdeki hasreti dindiremeyiz fakat devletimiz daima sizlerin yanındadır. Milletimizin duası daima sizlerle olacaktır. Şehitlerimizin emanetleri bizim başımızın tacıdır." dedi.

Gazilerin de bu milletin yaşayan destanları olduğunu belirten Çiftçi, "Fedakarlığınız üzerinde yaşadığımız toprakları vatan kılan şuurun ta kendisidir. Devletimizin hafızasında, milletimizin gönlünde yeriniz daima ayrıdır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin geçmişte yaşanıp kapanmış bir hadise olarak görülemeyeceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"O gece yaşananlar, devletin hafızasında daima diri tutulması gereken büyük bir ders niteliğindedir. Çünkü ihanet şekil değiştirebilir, terör örgütleri farklı isimlerle ortaya çıkabilir, vesayet odakları yeni yöntemler geliştirebilir. İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte bu tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor, devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz. Terörle mücadelemiz, organize suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz operasyonlarımız, uyuşturucu ile mücadelemiz, siber güvenlik alanındaki çalışmalarımız ve sınır güvenliğimiz aynı iradenin, aynı devlet aklının ve aynı kararlılığın ürünüdür. Devletimizin bekası, milletimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz."

Şehitlerin bıraktığı mirasın kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini dile getiren Çiftçi, bu sorumluluğun büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi, birliği, beraberliği ve kardeşliği her türlü fitne girişimine karşı korumayı gerekli kıldığını söyledi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefinin, bu fedakarlıklar ve inancın üzerinde yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim yürüyüşümüz Sultan Alparslan'ın, Kudüs fatihi Selahaddin-i Eyyubi'nin, Fatih'in, Sultan Abdülhamid Han'ın, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruh ve inançlarıyla mazisi istikbale ayna olanların yürüyüşüdür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu devlet, milletinden aldığı güçle yoluna devam edecektir. Bu bayrak ebediyen semalarımızda dalgalanacaktır. Bu Ezan-ı Muhammedi kıyamete kadar bu topraklarda okunacaktır. Hangi ad altında olursa olsun milletimizin huzuruna kasteden her yapı ve girişimin sonu mutlaka hüsran olacaktır."

Emniyet mensuplarının "özel harekat yemini" etmesinin ardından Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Programa, şehit aileleri ile gaziler, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da katıldı.

Bakan Çiftçi, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı Yerleşkesi'ndeki programların öncesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine de iştirak etti.