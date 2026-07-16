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Gündem ABD ordusu duyurdu: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı
Gündem

ABD ordusu duyurdu: İran'a yönelik son saldırı dalgası tamamlandı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki askeri hedeflere yönelik akşam saatlerinde gerçekleştirilen son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, operasyonların İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden geçen ticari gemilere ve sivil denizcilere yönelik tehdit oluşturabilecek askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı hedeflediği ifade edildi.

Kritik askeri hedefler vuruldu

Açıklamada, operasyon kapsamında İran'a ait askeri komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) unsurları ile kıyı gözetleme tesislerinin hedef alındığı bildirildi.

CENTCOM, "Bender Abbas da dahil olmak üzere birden fazla noktadaki hedefler hassas güdümlü mühimmatlarla vuruldu." bilgisini paylaştı.

Büyük Tunb Adası da hedef alınmıştı

ABD ordusu, son saldırı dalgasından önce sabah saatlerinde yaklaşık 90 dakika süren ayrı bir operasyonda da İran'ın Büyük Tunb Adası'ndaki kıyı savunma sistemleri ile seyir füzesi mevzilerini hedef almıştı.

"İran'ı sorumlu tutmaya devam ediyoruz"

CENTCOM açıklamasında, operasyonların ABD Başkanı'nın talimatları doğrultusunda yürütüldüğü belirtilerek, "ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'ı sorumlu tutmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Böylece gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte İran'ın güney kıyılarındaki askeri altyapıya yönelik saldırılar genişletilmiş oldu.

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