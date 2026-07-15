  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı! Zekai Paşa kendini tutamayıp tekmeledi: Ömer Halisdemir’i şehit edenlere az bile! Ahbap Derneği'nden bir bildirim olmamış Gurbetçiden gelen yardımlar nerede? Özgür Özel’in de dediği gibi FETÖ yalnız değildi ‘Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekliyor’ Ahbap, 'kripto para' ile dolandırmış! Çağlayan'ın emniyet ifadesindeki şok detaylar… Tarihi gerçekler CHP'lileri çıldırttı: İnönü, eşini Venizelos'un koluna takmadı mı? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'dan üzen haber 3 yıl sonra daha net ortaya çıktı! Osman Gökçek, Oğuzhan’ın maskesini böyle indirmişti! Bazı Kemalistler FETÖ’nün yanındaydı! Kimi ATM kuyruğunda kimi müezzinlere saldırıda Yol arkadaşını kaybeden Erdoğan'ın gözyaşları: Bu yolda kefenimizle yürüyoruz
Gündem Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan "15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim" programına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

"15 Temmuz, milletimizin iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır.

'10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim, Zafer Bizim' programı vesilesiyle bu eşsiz direnişi bir kez daha saygı ve minnetle andık.

Birliğimizden aldığımız gücün, yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum."

Erdoğan'ın dik duruşu bize de güven verdi
Erdoğan'ın dik duruşu bize de güven verdi

15 Temmuz

Erdoğan'ın dik duruşu bize de güven verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Hevesleri kursaklarında kalanlar fırsat kolluyor! Tehlike geçmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Hevesleri kursaklarında kalanlar fırsat kolluyor! Tehlike geçmedi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Hevesleri kursaklarında kalanlar fırsat kolluyor! Tehlike geçmedi

15 Temmuz Anma Töreni'nde duygusal anlar! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
15 Temmuz Anma Töreni'nde duygusal anlar! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Gündem

15 Temmuz Anma Töreni'nde duygusal anlar! Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanlı ihanetin 10. yılı mesajı: Köklerini kurutana kadar durmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanlı ihanetin 10. yılı mesajı: Köklerini kurutana kadar durmayacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanlı ihanetin 10. yılı mesajı: Köklerini kurutana kadar durmayacağız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23