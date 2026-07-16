Sirenler çaldı! İran, ABD üslerini hedef aldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kuveyt ordusu, İran’a ait insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Bahreyn’de ise hava saldırısı alarmı nedeniyle halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı.
Kuveyt ordusu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran İHA’larına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.
Açıklamada, “Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA’larının hain saldırılarına karşı koymaktadır” ifadeleri kullanıldı.
PATLAMA SESLERİ İÇİN UYARI YAPILDI
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, ülkede duyulabilecek patlama seslerine ilişkin de vatandaşları bilgilendirdi.
Açıklamada, patlama seslerinin düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklanabileceği belirtildi.
Yetkililer, halktan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymasını istedi.
BAHREYN’DE ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ
İran saldırısı nedeniyle Bahreyn’de de sirenler çaldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiğini açıkladı.
HALKA GÜVENLİ BÖLGELERE GİDİN ÇAĞRISI
Bahreyn makamları, vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere sakin kalmaları çağrısında bulundu.
Açıklamada, en yakın güvenli bölgeye gidilmesi ve gelişmelerin resmi kanallardan takip edilmesi istendi.
KÖRFEZ’DE TANSİYON YÜKSELDİ
Kuveyt ve Bahreyn’den gelen peş peşe açıklamalar, Körfez hattında gerilimin daha da arttığını gösterdi.
Bölge ülkeleri, hava saldırısı riskine karşı savunma sistemlerini devreye alırken, halka resmi uyarıları takip etme çağrısı yapıldı.
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