TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'na yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi aralarında Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulunduğu vakıflarla yapılan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

Kararı "357 milyon liraya mal oldu" ifadeleriyle duyuran Ekrem İmamoğlu'na Ensar Vakfı, TÜGVA ve son olarak TÜRGEV'den de yalanlama geldi.

Ensar Vakfı'ndan İmamoğlu'na cevap: Alınan nakdi bir bedel yok!

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İBB Yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL’lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak tarafımızda herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmamaktadır.

Vakfımız bahsi geçen iddialar hakkında, iddia sahiplerini ispata davet ederek resmi ve hukuki süreçleri başlatmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TÜGVA'dan dikkat çeken İBB açıklaması