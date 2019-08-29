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TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'na yalanlama

Vakıflarla Ortak Hizmet Protokolü'nü tek taraflı fesheden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına Ensar Vakfı, TÜGVA ve son olarak TÜRGEV'den yalanlama geldi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:09
TÜRGEV'den Ekrem İmamoğlu'na yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi aralarında Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) da bulunduğu vakıflarla yapılan protokollerin feshedildiğini duyurdu.

Kararı "357 milyon liraya mal oldu" ifadeleriyle duyuran Ekrem İmamoğlu'na Ensar Vakfı, TÜGVA ve son olarak TÜRGEV'den de yalanlama geldi.

Ensar Vakfı'ndan İmamoğlu'na cevap: Alınan nakdi bir bedel yok!

Vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İBB Yönetimi tarafından yapılan açıklamalar ve basında yer alan 165 milyon TL’lik inşaat ve tahsisle ilgili olarak tarafımızda herhangi bir bilgi, belge ve kayıt bulunmamaktadır.

Vakfımız bahsi geçen iddialar hakkında, iddia sahiplerini ispata davet ederek resmi ve hukuki süreçleri başlatmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TÜGVA'dan dikkat çeken İBB açıklaması

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:09
  1. İstanbul
  2. Ensar Vakfı
  3. TÜRGEV
  4. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
  5. Daru'l Fünun İlahiyat Vakfı
  6. Hoca Ahmet Yesevi Vakfı
  7. TÜGVA

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  • AhmetAhmet14 dk önce
    Bırak şimdi çamur at izi kalsını, ÇYDD ve benzeri derneklerinize kaç milyar TL aktarcaksın ondan bahset
  • Mesut SarpMesut Sarp17 dk önce
    Vakıf dedigin ne herhangi bir belediyeden ne dahi devletten tek kuruş dahi almaksızin Allah dostlarının manen ve maddeten yardımlarıyla hizmeti ihtiyacı olan ögrencilere, insanlaraverendir. Belediyeye veya devlete sırtını daya ondan sonra acıkca AKpartinin yan kuruluşu gibi calış ardından ben vakıfım de. Yok öyle yagma, şimdi sizde gidip zenginlerinizin kapılarını calıp dervişlerin yaptıgı gibi Allah Rizası icin para toplayacaksınız. Böyle cüretkarca siyasi acıklamalar yerine. Belediyeler vergi v.s. toplarken parayı belili hizmetler icin almakta, vakıflara yardım altında bir kalem gelirler hanesinde yok! Ayrıca gercek bir Vakıf olan Furkan Vakfı küllüm kapatıldı ve ögrencileri cil yavrusu gibi dagıtıldı. Bu ögrencilere islami terbiye ile refakat ediliyordu. Ve bu Vakıf ne herhangi bir belediyeden ne dahi devletten tek kuruş dahi almaksızin Allah dostlarının manen ve maddeten yardımlarıyla hizmeti bu gariban ögrencilere yapmaktaydı. Siz kapatılan Allah Dostu Furkan Vakfı konusunda 600 gündür neden susup sesinizi cıkartmıyorsunuz? Bu Vakfın ne PKK ne dahi FETÖ bagıntiları yokken 600 güne yakındır Vakfin kapanma sebepleri hala muallakta kaldı. Bu Vakfın kapanmasına zaten solcular belki de oh olsun deyip savunmamakta ama Vakıf AK parti destekli olmadıgı icinde kimse cesaret edipte haksızlıgın.üstüne gidememekte. Hani haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olacaktık? Gayeye giden her yolu meşru görmek egemenlerin önlerindeki engeli kaldırmak hakikati eğip bükme ve gerçeği gizleyen, efendilerinin arzusunu gerçekleştirmek için fetva uyduranların vay haline degil mi? Çünkü burada söz konusu olan kul hakkıdır ve bunlar Allah’ın dinini küçük bir menfaat karşılığında tahrif edenler satanlar degil mi? Mesele Allah Rızası icinse buyrun Furkan vakfı icinde bir bildiri yayınlayında bi taraf müslüman olarak Allah da sizden razı olsun diyeyim. Ha siyaset yapacaksanız onuda erce yapın tahrifatla degil vesselam.
  • recairecai27 dk önce
    Biz de hemen inandik. Paralar cukkalanmis, bilgi belge yok diyorlar. O zaman sesinizin cikmasina gerek yok.
  • Nadir BabaNadir Baba34 dk önce
    Kamu kaynaklarından vakfa yapılan ayni yardımlar vakfa kaynak aktarımı sayılmıyormuş. Çok iyi yaaa. Yamuklaşmanın bu kadarına da pes doğrusu. Eniştenin ve mahdumun Man adasıyla ilgili milyon dolarlarca para trafiği olduğu iddiası da; para gitmemiş, para gelmiş diye aklanıvermişti. Hiç kimse yahu o kadar para emekli eniştede ve mahdumda nasıl oluşur diye soramamıştı. Her zaman dediğim gibi güç ve rant dindarları öyle bir bozdu ki; bir kısmı paralel hain oldu kalanlar da böyle yozlaşmış yamuk şeklini aldılar. Akpartiye yıllarca oy vermiş birisi olarak,; haram lokmayla dervişlik yapılmaz diyorum. Başka bir deyişle, hakkımı helal etmiyorum.
  • ÖmerÖmer42 dk önce
    Söylenecek fazla söz. Yok aslında CHP nin yalan iftiraları bitmez hani herkesi kucaklayacaktı hani kimseyi işten atmayacaktı ben zaten İnanmıyordum yazık oy verenler sorumludur
  • Yahu guldurdunuzYahu guldurdunuz45 dk önce
    Yalamaya alisik olan vakif ekrem baskanida yalamaya calismis yalanma ne la

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