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Türbe önündeki driftle ilgili bir skandal daha ortaya çıktı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yaptığını bildirmişti. Skandal olayın sokağa çıkma yasağının da ihlal edilerek gerçekleştiği ve izinsiz çekim yapıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili sosyal medyada 'Mansur Yavaş istifa' sesleri yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 03:54:00 - 2020-05-18 04:00:32

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yaptığını bildirdi.

Büyük tepki çeken olayla ilgili Ankara Valiliğinden açıklama geldi.

Skandal olayın sokağa çıkma yasağının da ihlal edilerek gerçekleştiği ve izinsiz çekim yapıldığı öğrenildi.

Valiliğin açıklamasında, trafik cezası ve para cezası yaptırımlarının uygulandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında Ankara’nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yer almıştır. 16 Mayıs cuma günü gerçekleşen olayla ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer beş kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3150'şer TL idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

'Mansur Yavaş istifa' sesleri yükseldi

Öte yandan, sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifa etmesi için kampanya başlatıldı. Birçok vatandaş, olayın bir skandal olduğunu belirterek Yavaş'a 'istifa et' çağrısında bulundu.

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