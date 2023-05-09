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Spor Tümer Metin'den Sergen Yalçın'a şok gönderme! O açıklama bomba etkisi yapacak!
Spor

Tümer Metin'den Sergen Yalçın'a şok gönderme! O açıklama bomba etkisi yapacak!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:14:00 -
Tümer Metin'den Sergen Yalçın'a şok gönderme! O açıklama bomba etkisi yapacak!

Futbol yorumcusu Tümer Metin, futbolculuk döneminde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olarak sansasyonel yaratmıştı. Metin, eski takım arkadaşı Sergen Yalçın hakkında inanılmaz açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcu ve şimdilerde spor yorumculuğu yapan Tümer Metin'den Sergen Yalçın yorumu geldi.
Futbolculuk kariyerinde aynı takımda forma giyen ikili yine gündem oldu.
Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından bir sonraki sezon görevden ayrılan Sergen Yalçın, dinlenmek istediği için hiçbir takım çalıştırmadı.
Fakat; önümüzdeki sezon için görev alması beklenen tecrübeli çalıştırıcı için eski takım arkadaşı Tümer Metin'den ilginç bir yorum geldi.

"ŞİMDİDEN UYARIYORUM, HAYAT YEDİRİR LAFI"

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde çok büyük eleştiriler alan Tümer Metin, o günleri hatırlatarak, "Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başına gelirse, çıkıp 'Tümer şöyle yaptı, böyle yaptı' falan demesinler. Bak, şimdiden uyarıyorum. Hayat yedirir lafı." ifadelerini kullandı.

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