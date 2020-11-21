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Aktüel Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Aktüel

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Genel Başkan Nurten Saydan: - "Meslektaşlarımızın virüsün yayılmasına karşı verdikleri mücadele takdire şayandır"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 14:46:36 -
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

ANKARA (AA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, eczacıların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı verdiği mücadelenin takdire şayan olduğunu belirtti.

TEİS 5. Olağan Genel Kurulu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde bir otelde yapıldı.

Saydan, konuşmasında, salgın nedeniyle yaşanan gelişmelerin herkesi derinden sarstığını ve bu durumun bilim ile tıbbın önemini gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişinin bir eczacı olduğunu belirten Saydan, halkın "ilk adımda ulaştığı" sağlık çalışanının, eczacılar olduğunu söyledi.

Eczacıların virüs konusunda en başından beri çok dikkatli, tedbirli davrandığını dile getiren Saydan, "Meslektaşlarımızın virüsün yayılmasına karşı verdikleri mücadele takdire şayandır." diye konuştu.

Saydan, TEİS'in, mesleğin her türlü baskıya karşı korunması ve geliştirilmesi için vazgeçilmez bir kurum olduğunu ifade etti.

Genel Kurul öncesi TEİS ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan "Eczacılar İçin Kovid-19 Rehberi" kitapçığı üyelere verildi.

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