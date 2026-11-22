Körfez'de savaş çanları çalıyor! ABD'den o ülkedeki vatandaşlarına en üst düzey alarm!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran ve Yemen'deki Husilerin bölgedeki saldırılarını artırması üzerine ABD yönetimi, Bahreyn'de bulunan vatandaşlarına yönelik acil teyakkuz uyarısı yayımladı.
Bahreyn'deki hedeflerin vurulmasının hemen ardından gelen açıklamada, uçuş iptalleri ve hava sahası kapanmalarına karşı hazırlıklı olunması istendi.
ABD HEDEFLERİNE YÖNELİK SALDIRI TEHDİDİ BÜYÜYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından yapılan uyarıda, Husilerin saldırılarındaki tırmanışa ve İran'ın bölgedeki ABD'li yetkililer ile hükümet tesislerini hedef alma girişimlerine dikkat çekildi. İran'ın Bahreyn ile Kuveyt'teki ABD unsurlarını vurduğu, Husilerin ise Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar düzenlediği hatırlatılırken, vatandaşların en üst düzeyde dikkatli olması ve hava sahasındaki olası kapanmalara karşı tedbir alması çağrısı yapıldı.
PATRİOT RADARLARI VURULDU, KRİTİK YARALILAR VAR
Bölgedeki gerilimi zirveye taşıyan saldırıya ilişkin İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki 2 ABD üssünde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın İHA ve füzelerle vurulduğunu duyurdu. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise İran'ın gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaralandığını ve yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi.