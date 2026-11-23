KİLOGRAM FİYATI KIRMIZI ET İLE YARIŞIYOR Fiyat karşılaştırmasında sarucun bir kilogramı, iki kilogram kıyma fiyatına denk geliyor. İki kilogram kıyma için bin 760 lira ödenirken bir kilogram sarucun fiyatı bin 700 ila bin 800 lira arasında değişiyor. Kuşbaşı etle kilogram başına 740 ila 840 lira, but etiyle 720 ila 820 lira fiyat farkı bulunan saruç, kemikli etin iki kilogramından da daha pahalıya geliyor.