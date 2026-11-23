Erzincan'da tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 1800 liradan satılıyor!
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine özgü, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan Üzümlü Sarucu, kilogramı bin 700 ila bin 800 liradan tezgahlarda yerini aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan'ın Üzümlü ilçesine özgü, 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan Üzümlü Sarucu, kilogramı bin 700 ila bin 800 liradan tezgahlarda yerini aldı.
Kentte kıymanın kilogramı 880, kuşbaşı etin 960, but etinin 980, kemikli etin 780, antrikotun ise bin 400 liradan satılıyor. Kilogram fiyatı bin 700 ila bin 800 lira arasında değişen saruç, söz konusu et çeşitlerinin tamamından daha yüksek fiyata alıcı buluyor.
KİLOGRAM FİYATI KIRMIZI ET İLE YARIŞIYOR Fiyat karşılaştırmasında sarucun bir kilogramı, iki kilogram kıyma fiyatına denk geliyor. İki kilogram kıyma için bin 760 lira ödenirken bir kilogram sarucun fiyatı bin 700 ila bin 800 lira arasında değişiyor. Kuşbaşı etle kilogram başına 740 ila 840 lira, but etiyle 720 ila 820 lira fiyat farkı bulunan saruç, kemikli etin iki kilogramından da daha pahalıya geliyor.
AZ MİKTARLARDA SATIN ALINIYOR Ürünün daha az miktarda satın alınması durumunda da fiyatı dikkati çekiyor. Sarucun 250 gramı 425 ila 450, yarım kilogramı ise 850 ila 900 liradan satılıyor. Yarım kilogram saruç için ödenen tutarın, kilogramı 880 liradan satılan kıymanın fiyatına yaklaşması, yöresel ürünün fiyatını et çeşitleriyle yapılan karşılaştırmaların gündemine taşıyor.
SARUÇ NEDİR? Saruç, Erzincan'ın Üzümlü (Cimin) ilçesine özgü, coğrafi işaret tescilli geleneksel bir kuru meyve ve ceviz atıştırmalığı olarak bilinmektedir. Üzümler toplanarak çekirdeklerinden ayrılır ve kurutmaya bırakılır. Kuruyan üzümlerin içerisine ceviz içi koyularak, ipe dizilir ve bir süre daha kurutmaya bırakılır. Hazırlanan atıştırmalık kış boyunca tüketilir.
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