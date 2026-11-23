12 bin öğrenci havuzla tanıştı! Bağcılar’da yüzme bilmeyen kalmayacak!
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İstanbul’da Bağcılar Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü projeyle 12 bin 4. sınıf öğrencisi yüzme eğitimi alıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bağcılar'da Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında ilçedeki 36 ilkokulun 4. sınıf öğrencileri, 9 ay boyunca beden eğitimi derslerini havuzlarda yapıyor.
Belediyenin ev sahipliğinde 13 Ekim'de başlayan ve mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanan projeyle öğrenciler belediyeye ait havuzlarda eğitim alıyor.
Belediye bünyesindeki 8 havuzda, 45 uzman eğitmen tarafından verilen eğitimlerle öğrencilerin yüzme öğrenmesi ve sporla iç içe yetişmesi hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, yüzmenin fiziksel faydalarının yanı sıra kişiye psikolojik açıdan da önemli katkılar sağladığını belirtti.
Çocukların beden eğitimi derslerinde yüzme öğrenme imkanı bulduğunu kaydeden Yıldız, "Çocuklarımız artık beden eğitimi derslerini havuzlarımızda yüzme öğrenerek geçirecekler. İnşallah Bağcılar'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak." ifadelerini kullandı.