Trump'ın ifadelerini diplomatik çerçevede savunan Clayton, buna rağmen Putin'in Ukrayna meselesinde kesinlikle Amerika'nın dostu olmadığını vurguladı.

TRUMP'IN SÖZLERİNİ SAVUNDU AMA NET ÇİZGİ ÇEKTİ

Televizyon programında konuşan Jay Clayton, Başkan Trump'ın Çin'in Shenzen kentindeki APEC Zirvesi sırasında Putin'i dost olarak nitelendirmesini dünyanın en büyük üç nükleer gücü olan ABD, Rusya ve Çin liderleri arasındaki diplomatik görüşmeler bağlamında tamamen uygun bulduğunu dile getirdi. Ancak Ukrayna savaşına ilişkin net bir tavır ortaya koyan Clayton, Putin'in Ukrayna konusunda kesinlikle Amerika'nın dostu olmadığını söyledi.

AVRUPA TEPKİ GÖSTERMİŞ, ZELENSKİY OMUZ SİLKMİŞTİ

Trump'ın Putin'i arkadaş olarak tanımlaması Ukrayna'ya destek veren Avrupa başkentlerinde de rahatsızlık oluşturmuştu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Putin'in kendilerinin arkadaşı olmadığını ve asla olmayacağını belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Berlin'de Almanya, Fransa ve İngiltere liderlerinin öncülüğünde düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrasındaki basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtsız bırakıp omuz silkerek kürsüden ayrılmıştı.