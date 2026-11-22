İki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de emekli maaşlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, asgari ücret zammı, fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye süreci ele alınacak. Toplantının dış politika başlıklarında ise ABD-İran gerilimi ve Gazze'deki gelişmeler öne çıkacak.

EMEKLİ MAAŞLARI VE ASGARİ ÜCRET MASADA

Kabine toplantısında, emekli maaşlarına yapılması planlanan iyileştirme ve asgari ücret zammına ilişkin çalışmaların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 milyonu aşkın emekliyi kapsayan bir iyileştirmenin yılbaşından önce hayata geçirileceğini açıklamıştı. Erdoğan, emeklilere yönelik düzenlemenin takvimine ilişkin değerlendirmesinde, "17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammına ilişkin takvim sorusuna ise Erdoğan, "İnşallah" şeklinde cevap vermişti. Kabine'de bu başlıkta gelinen son durumun da değerlendirilmesi bekleniyor.

FON SORUŞTURMASI GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini fon soruşturması oluşturacak. Soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmelerin yanı sıra yürütülen adli ve idari çalışmaların mevcut durumu Kabine üyeleri tarafından değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da toplantının gündeminde yer alacak. Terör örgütünün silah bırakmasına ilişkin gelişmeler, süreç kapsamında atılan adımlar ve güvenlik birimlerinin hazırladığı güncel istihbarat raporlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE GAZZE'DEKİ SON DURUM

Kabine'nin dış politika gündeminde ise Orta Doğu'daki gelişmeler öne çıkacak.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve Türkiye'nin diplomatik çözüm yönündeki beklentileri ele alınacak konular arasında bulunuyor.

İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Arap Yarımadası'ndaki gelişmelerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

COP31 ZİRVESİNİN SONUÇLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçları da Kabine'nin gündeminde olacak. Zirve kapsamında yürütülen çalışmalar, iklim müzakerelerinde gelinen aşama ve elde edilen sonuçların toplantıda ele alınması öngörülüyor.