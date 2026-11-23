Palu’da sürü halinde ortaya çıktılar!
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Elazığ Palu'da avlanması yasak olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.
Elazığ’ın Palu ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Bölgeyi gezen vatandaşlar, kalenin alt kısımlarında dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayıt altına aldı. Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
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