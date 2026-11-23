Yaklaşık 13 saattir süren operasyon kapsamında jandarma ekipleri, hayvanın en son tespit edildiği Uskumruköy Mahallesi ve çevresini yaya ile araç trafiğine kapattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI, BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde dişi bir aslanın bölgede dolaştığının öne sürülmesi üzerine güvenlik güçleri ve ilgili birimler teyakkuza geçti. İhbarın ardından Uskumruköy civarında geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, geceden bu yana süren iz sürme faaliyetleri gün aydınlandıktan sonra da yoğunlaştırıldı.

USKUMRUKÖY YAYA VE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARINA KAPATILDI

Çalışmaların 13'üncü saatine girilirken jandarma ekipleri olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Aslanın en son görüldüğü nokta olan Uskumruköy Mahallesi ve yakın çevresi hem yaya hem de araç giriş çıkışlarına tamamen kapatılarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmiyor.