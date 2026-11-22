Yedek kulübesinde başlayan iki yıldızın mutlaka ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini savunan Dilmen, teknik heyetin kararlarına tepki göstererek takımda bir tuhaflık olduğunu dile getirdi.

VEDAT MURIQI VE KANTE İÇİN SERT TEPKİ: İKİNCİ SINIF MUAMELE GÖRÜYOR

Katıldığı programda konuşan Rıdvan Dilmen, Vedat Muriqi'ye yönelik yaklaşımı akıl ve mantıkla bağdaştıramadığını söyledi. Muriqi'nin ikinci sınıf muamelesi gördüğünü belirten Dilmen, mevcut kadroda santrfor hattında birinci ismin Vedat Muriqi, merkez orta sahada ise birinci ismin Kante olduğunu vurguladı.

KADRO TERCİHİNE İSYAN ETTİ: BU TAKIMDA BİR TUHAFLIK VAR

Rotasyon ve başlangıç kadrosuna yönelik eleştirilerini sürdüren Dilmen, Kante'nin üst üste kesilmesini anlayamadığını ifade etti. Skora göre konuşmadığının altını çizen yorumcu, bazı isimlerin ısrarla tercih edilmesini sorgulayarak kadro kararlarında dikkat çeken bir tuhaflık bulunduğunu öne sürdü.