Çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlamalarının yer aldığı fezlekeye tepki gösteren Sarıgül, fezleke düzenlenmesinin suçlu olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi.

FEZLEKE SUÇLULUK ANLAMINA GELMEZ, HAYSİYET CELLADI TEPKİSİ

Söz konusu suçlamalar nedeniyle bugüne kadar 11 kez yazılı açıklama yaptığını belirten Mustafa Sarıgül, soruşturmanın başından bu yana linç kampanyası yürütüldüğünü savundu. Kendisini şimdiden suçlu ilan edenleri haysiyet celladı olarak nitelendiren Sarıgül, TBMM'de işlem bekleyen 1096 fezleke bulunduğunu ve bunun 1096 suç ya da suçlu dosyası anlamına gelmediğini ifade etti.

KENDİMİ ADALETE TESLİM ETTİM, SAVUNMA HAKKIMI KULLANACAĞIM

Hukuki sürecin Anayasa ve TBMM İç Tüzüğü çerçevesinde işleyeceğini kaydeden Sarıgül, yetkili kişi ve kurumlara tüm iddialara ilişkin yanıt vereceğini dile getirdi. Hakkındaki tüm itham ve iddiaların cevabı bulunduğunu öne süren Sarıgül, kendisini adalete teslim ettiğini ve adaletle teskin olacağını belirtti.