CHP’lilerin bedduası tuttu: Gürsel Tekin’in ayağı kırıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mutlak Butlan sürecinde İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atandığında CHP’lilerin büyük öfkesini çeken hemen her fikri sorulan CHP’linin beddua ile konuşmasına başladığı Gürsel Tekin’in ayağı kırıldı.
CHP koordinatörü Gürsel Tekin, Konya'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında geçirdiği kaza sonucu ayağının kırıldığını açıkladı. Çalışmalarına ara vermek zorunda kaldığını belirten Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Konya’da esnaf ziyaretimiz sırasında ayağım kaydı, sahaya kısa bir mola vermek zorunda kaldık. Ayağımda oluşan kırık nedeniyle arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Merak etmeyin, en kısa sürede sahada olacağız…"
Tekin'in paylaşımın altına geçmiş olsun mesajlarından daha çok öfke dolu yorumlar yağdı.