Yeni Parti’de Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ayrılıkları derinleşiyor. Genel Başkan Özgür Özel’in, süreç kapsamında TBMM’de kurulması planlanan İzleme Komisyonu’na üye vermeyeceklerini açıklaması parti içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özel’in açıklamasının hemen ardından tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun İlke TV’ye gönderdiği yazıda Özgür Özel'den farklı bir çizgi çekerek Terörsüz Türkiye sürecine destek vermesi dikkat çekti. İmamoğlu, siyasi iktidara yönelik tutumuyla barış arayışını birbirinden ayırarak, “Ben iktidarı desteklemiyorum ama barışı destekliyorum. İkisi aynı şey değil” ifadelerini kullandı.

MURAT EMİR İMAMOĞLU'NUN TARAFINA GEÇTİ

İmamoğlu’nun açıklaması, Yeni Parti’de sürece ilişkin ortak bir siyasi yaklaşım bulunup bulunmadığı tartışmasını beraberinde getirdi. Özel’in komisyona üye vermeme kararına karşılık İmamoğlu’nun barışa açık destek vermesi, parti içerisindeki farklı siyasi yaklaşımları görünür hale getirdi.

İmamoğlu’nun açıklamasının ardından Murat Emir de barışa yönelik desteklerinin devam ettiğini belirtti. Böylece parti yönetiminde sürece ilişkin farklı mesajların verilmesi, siyasi tutum ve söylem birliği tartışmalarını artırdı.

ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI PARTİ KULİSLERİNİ KARIŞTIRDI

Yeni Parti kulislerinde Özgür Özel’in son dönemdeki açıklama ve siyasi hamlelerine yönelik rahatsızlığın arttığı belirtiliyor. Parti içerisindeki bazı isimlerin Özel’in siyasi reflekslerini sorguladığı, açıklamalarının zaman zaman anlık tepkilerle şekillendiği değerlendirmeleri yapılıyor.

Kulislerde, Özel’in tepki çeken çıkışlarının ardından söylemini düzeltmek veya oluşan siyasi hasarı gidermek için başka isimlerin devreye girmek zorunda kaldığı yorumları da dile getiriliyor. Bu durumun parti içerisindeki koordinasyon sorunlarını ve liderlik tartışmalarını derinleştirdiği ifade ediliyor.

ADAYLIK ÇIKIŞI DA İÇ GERİLİMİ ARTIRMIŞTI

Yeni Parti’deki gerilimin arka planında cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları da bulunuyor. Kurultay öncesinde Özgür Özel’in kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme taşıması ve adaylığına yeşil ışık yakması, parti içerisinde farklı tepkilere neden olmuştu.

Terörsüz Türkiye sürecinde Özel’in komisyon kararına karşılık İmamoğlu’nun barışa destek açıklaması, partideki siyasi ayrışmayı yeniden gündeme taşıdı. Liderlik, adaylık ve siyasi yön tartışmalarının iç içe geçtiği Yeni Parti’de, Terörsüz Türkiye süreci yeni bir iç gerilim başlığına dönüştü.