Doğada bulunan canlıların davranışlarından esinlenerek projeyi hazırladıklarını belirten Taş, "Robotumuz yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda, 3,5 kilogram ağırlığında olacak. Ön çalışmalarını yaptık, 8 eklem, 9 modül, kuyruk, gövde ve baş kısımlarından oluşacak. Baş kısmında kamera ve sensörlerimiz var. Gövde kısmında kontrol algoritmamızın yürütüldüğü kart kısmımız var. Kuyruk kısmımızda ise batarya ve batarya yönetim sistemimizin olduğu kısım olacak." dedi. Taş, robotun her ekleminde iki yöne hareket kabiliyetinin bulunacağını anlatarak, "Bir yılanın doğada yaşarken elde ettiği tecrübelerden esinlenerek gerek kaygan ve yumuşak zeminler, gerekse sert zeminlerde, dar ve karanlık alanlarda hareketini yapabilmesi için üç hareket yöntemini kullanıyoruz. Yılan robotumuzun sekiz ekleminden sadece bir eklemini şimdiye kadar gerçekleştirdik. İki eksende hareketimizi yapıyoruz. Projemiz 18 ayda tamamlanacak" ifadelerini kullandı.