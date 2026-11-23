Enkazdaki canlılara artık ‘yılan robot’la ulaşılacak! Yerli proje TÜBİTAK’ın kanatları altında
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesince yürütülen proje kapsamında ön çalışmaları yapılan "yılan robot", dar geçitlerden geçebilme, engebeli yüzeylerde ilerleyebilme ve insanların erişmesinin güç olduğu alanlara ulaşabilme özellikleri sayesinde pek çok zorlu meslekte işleri kolaylaştıracak. Yılan robot ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Göksu Taş, "Robotumuz yaklaşık 1,8 metre uzunluğunda, 3,5 kilogram ağırlığında olacak. Ön çalışmalarını yaptık, 8 eklem, 9 modül, kuyruk, gövde ve baş kısımlarından oluşacak" dedi.