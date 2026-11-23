Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO alanında gerçekleştirilen COP31 için yaklaşık 1 milyon 110 bin metrekarelik alan hazırlandı. Konferansın resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge yaklaşık 527 bin metrekare, halka açık Yeşil Bölge ise 582 bin metrekare büyüklüğünde oluşturuldu. Mavi Bölge'de ülkelerin pavilyonları, toplantı salonları, basın merkezi ve delegasyon ofisleri yer alırken, Yeşil Bölge'de iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik konularında etkinlikler düzenlendi. COP31 kapsamında 11-12 Kasım tarihlerinde Dünya Liderler Zirvesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ın 19 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı verilere göre, COP31'e 95 ülke lideri ve 7 uluslararası kuruluş başkanı olmak üzere toplam 102 lider ile 300'den fazla bakan katıldı. Konferans kapsamında 1500'den fazla panel gerçekleştirildi. Samed Ağırbaş'ın açıkladığı verilere göre, COP31'in resmi müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişi kayıt yaptırırken, halka açık Yeşil Bölge'yi 212 bin kişi ziyaret etti. Böylece 2 bölgeye ilişkin açıklanan kayıt ve ziyaret sayılarının toplamı 314 bin 610'a ulaştı. Konferans boyunca EXPO alanında iklim değişikliğiyle mücadele, yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, sürdürülebilirlik ve sıfır atık konularında çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.