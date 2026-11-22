İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze’ye uzanan her el, insanlığın vicdanını ayakta tutma gayretidir. 7 Ekim 2023’ten bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de kadınları, çocukları ve masum sivilleri hedef alan menfur saldırılar devam ederken; mazlum halk en temel yaşam ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakılarak ağır bir insanlık dramına mahkûm edilmektedir. ‘Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim’ şiarıyla yoğrulmuş bir medeniyetin mensupları olarak; mazlumun yanında durmak ve darda kalana el uzatmak, bizim inancımızın ve tarihimizin en asli vazifesidir” ifadelerini kullandı.

HER GÜN 30 BİN MAZLUMA SICAK YEMEK

Bakan Çiftçi açıklamasına şu şekilde devam etti; “Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sessiz dünyanın vicdanı olmaya devam eden Türkiye; AFAD’ımız, Türk Kızılay’ımız ve fedakâr sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle kardeşlerimizin yaralarını sarmayı kesintisiz sürdürmektedir. Bu kardeşlik hukukuyla; Gazze içinde her gün 30 bin mazluma sıcak yemek sunulurken, 7 Ekim 2023’ten bugüne kadar 14 uçak, 21 gemi ve yerelden temin yoluyla; gıdadan una, sahra hastanelerinden ambulans ve tıbbi malzemeye, çadırdan bebek ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek oyuncaklara kadar toplam 111 bin 904 ton insani yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırılmıştır. Gazze’ye uzanan her yardım eli, insanlığın onurunu ve vicdanını ayakta tutma gayretidir. Bu iyilik seferberliğine dualarıyla ve imkanlarıyla omuz veren aziz milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve sahada fedakârca görev yapan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Filistin özgürlüğüne ve huzura kavuşana dek mazlum kardeşlerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.”