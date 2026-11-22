Görev süresi 31 Aralık 2026’da sona erecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yerine geçecek ismin belirlenmesi için diplomatik yarış sürüyor. BM Güvenlik Konseyi üyeleri, 20 Kasım’da New York’ta gerçekleştirilen gayriresmî eğilim yoklamasında adaylara ilişkin tercihlerini sandığa yansıttı.

Dört daimi üyeden olumsuz oy

Daimi üyelerle geçici üyelerin tercihlerinin farklı renklerdeki oy pusulalarıyla belirlendiği yoklamada, Türkiye’nin adayı Feridun Sinirlioğlu bir daimi ve dört geçici üyenin desteğini aldı. Dört daimi ve altı geçici üye ise Sinirlioğlu’nun adaylığına olumsuz görüş bildirdi.

Hangi ülkelerin Türkiye’nin adayına karşı oy kullandığı açıklanmadı.

ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin sahip olduğu veto yetkisi nedeniyle daimi üyelerin tercihleri, yeni genel sekreterin belirlenmesinde kritik önem taşıyor. Dört daimi üyenin olumsuz tutumu, Sinirlioğlu’nun Genel Kurula tavsiye edilmesi ihtimalini zorlaştırdı.

Sinirlioğlu’na verilen destek arttı

Türkiye tarafından 1 Kasım’da aday gösterilen AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, 5 Kasım’da ilk kez katıldığı yoklamada üç destek oyu almıştı. Sekiz üyenin karşı çıktığı ilk yoklamada dört üye de görüş belirtmemişti.

Son oylamada Sinirlioğlu’nu destekleyen ülkelerin sayısı beşe, karşı çıkanların sayısı ise 10’a yükseldi.

Diğer adaylar da daimi üye engeline takıldı

Kosta Rika’nın adayı Rebeca Grynspan, 10 destek oyuyla yarışta ilk sıradaki yerini korudu. Dört üyenin karşı çıktığı Grynspan, iki daimi üyeden olumsuz oy aldı.

Arjantinli aday Rafael Grossi sekiz, Birleşik Arap Emirlikleri’nin adayı Lana Nusseibeh ise yedi üyenin desteğini kazandı. Her iki ismin adaylığına da üçer daimi üye karşı çıktı.