Erken seçim tartışmalarında kritik çıkış! Sandık için o iki ismin görüşmeleri işaret edildi!
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Türkiye'de gündemdeki erken seçim ihtimaline ilişkin kritik bir açıklama geldi. Seçim takviminin ne şekilde netleşeceğine dair konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, gözlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılacak görüşmelere çevrildiğini ifade etti.
Kayseri'de yayın yapan yerel televizyon kanalı Kay TV'ye konuk olan Hulusi Akar, seçimlerin planlanan tarihten önce yapılıp yapılmayacağına dair soruları yanıtladı. Konunun Cumhur İttifakı liderleri arasındaki temaslarla şekilleneceğini belirten Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin karşılıklı konuşma ve görüşmelerinin belirleyici olacağını dile getirdi.
SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILACAĞI VURGUSU
Erken seçim iddialarına ilişkin mevcut tabloyu da paylaşan Akar, sürecin iki liderin yapacağı görüşmelerle netleşeceğini kaydetti. Akar, buna karşın şu ana kadar ortaya konulan açıklamaların seçimlerin zamanında yapılacağına işaret ettiğini sözlerine ekledi.
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