Savaş koşullarında hiçbir ülkede kalkınmanın mümkün olmadığını belirten İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, çatışmaların ekonomik kısıtlamaları artırdığını söyledi.

ABD ile İran arasındaki çıkmaz iki ülkenin ekonomilerini de olumsuz yönde etkiliyor.

İki ülke arasında kalıcı barış konusunda beklenen adım bir türlü atılamazken şartlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da bir grup vaiz ve din adamıyla düzenlenen istişare toplantısında konuştu.

"SAVAŞ HALİNDEYKEN KALKINAMAYIZ"

Pezeşkiyan, ülkenin ekonomik sorunlarının aşılması için temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç tedarikinin güvence altına alınması, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, "Savaş halinde olan hiçbir ülkede kalkınma gerçekleşmez, eksiklikler ve kısıtlamalar artar." dedi.

TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ TEMİN EDİLEMİYOR

Hükümetin, halkın ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünleri ve ilaçları her koşulda temin etmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, bu alanda izlenen strateji sayesinde şu anda ciddi bir kısıtlama ve sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, ülkedeki ekonomik koşulların iyileştirilmesi için komşularla ve diğer ülkelerle çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA VURGUSU

ABD'nin yaptırımlar ve ülkenin ticari bağlantılarını sınırlandırma yoluyla İran'daki sistemi devirmeyi hedeflediğini belirten Pezeşkiyan, bu politikaların ekonomik faaliyetlerde çeşitli kısıtlamalara ve sorunlara yol açtığını söyledi.

Pezeşkiyan, mevcut ekonomik koşulların aşılması için toplumsal birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, siyasi görüş, inanç, etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin toplumun tüm kesimlerinin ülkenin yönetimine ve sorunların çözümüne katkıda bulunması gerektiğini kaydetti.

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