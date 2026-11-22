Sarı şeytan Trump, İran’a yine tehdit savurdu: Anlaşma olmazsa yeniden saldırabiliriz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD ile İran arasındaki diplomatik çıkmaz ve ekonomik belirsizlik sürerken, küresel zorba verdiği röportajda Tahran yönetimini hedef alan sert tehditlerde bulundu. Ara seçimlerde aldığı hezimetten akıllanmayan Trump, "İran yeni yıla kadar anlaşma yapmazsa saldırılara yeniden başlama niyetindeyim" ifadelerini kullandı.
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren siyonist ortağı ile yeni planlar peşinde koşan ABD'nin küresel zorba Başkanı Donald Trump, bölgeyi ateş çemberine sürükleyen açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Fox News'e açıklamalarda bulunan zorba Trump, eğer bir anlaşma sağlanmazsa, yeni yıldan sonra İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya eğilimli olduğunu söyledi.
ABD ile İran bir türlü kalıcı barış konusunda gerekli adımları atarak anlaşma sağlayamıyor. Savaşın ekonomik yansımaları sadece bu iki ülkeyi değil bütün dünyayı etkilerken süreçteki belirsizlik işleri daha da zorlaştırıyor.
Arabulucu ülkeler her şeye rağmen çabalarını sürdürürken ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimde aldığı hezimete rağmen İran’a karşı yine saldırı tehditlerinde bulundu.
"ANLAŞMA OLMAZSA SALDIRILAR BAŞLAYABİLİR"
Son olarak Tahran yönetimi ile kalıcı bir anlaşma yapmak istediğini ifade eden Trump, bir kez daha söylem değiştirdi.
Trump, eğer bir anlaşma sağlanmazsa, yeni yıldan sonra İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya eğilimli olduğunu, belirtti.
"TEK YAPTIKLARI KONUŞMAK"
Müzakerelerin başarısızlığı konusunda İran'ı suçlayan ABD Başkanı, şunları kaydetti:
“İranlılar sürekli konuşur.
Tek yaptıkları konuşmak, ama hepsi saçmalık.”
"UMARIM ABLUKAYI TEST ETMEYİ DENERLER"
Hürmüz Boğazı'na yönelik uyguladıkları abluka da değinen Trump, "Umarım İran tankeri ablukayı test etmeye çalışır.
Hepsi denizin dibinde olacak, İran donanması gibi." diye konuştu.
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