Tüm dünya tehlike altında! NASA tarih verdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile deniz seviyesi yükselmesi görev gücü tarafından hazırlanan rapora göre, önümüzdeki 30 yıl içinde deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle kıyılarda yaşanan su baskını önemli oranda artacak.

30 yıldaki artış son 100 yılla eşit düzeyde

Raporda önümüzdeki 30 yıl içinde okyanus yüksekliğinde yaşanacak artışın, son 100 yıl içinde yaşanan toplam artışa eşit olacağı öngörülüyor.

Görev gücü denizleri ve okyanusları inceliyor

Görev gücü, yakın dönemde deniz seviyesindeki artışa ilişkin projeksiyonlarını, eriyen buzullar ve buz tabakalarının yanı sıra okyanus, kara ve buz arasındaki karmaşık etkileşimler gibi denizlerin yükselmesine yol açan süreçlerin okyanus yüksekliğini nasıl etkilediğinin daha iyi anlaşılması sayesinde geliştirdi.

''Tüm dünya toplumları tehlike altında''

NASA Başkanı Bill Nelson, "Bu rapor önceki çalışmaları destekliyor ve uzun zamandır bildiğimiz şeyi teyit ediyor: Deniz seviyeleri alarm verici bir hızda yükselmeye devam ediyor ve tüm dünyada toplumları tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

Nelson, bilimin inkar edilemez olduğunu ve devam eden iklim krizini hafifletmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.