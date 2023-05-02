Tüm dünya bunu konuşuyor! Aynı evde 7 ceset bulundu

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir evde, 2’si daha önce kayıp olarak bildirilen toplam 7 ceset bulundu. Cesetlerden birinin, cinsel saldırı suçundan yargılanan bir kişiye ait olduğu belirtildi.

ABD’nin Oklahoma eyaletinin Henryatta kentinde polis tarafından yapılan baskında bir evde dün öğlen saatlerinde 7 kişinin cesedi bulundu. Polis şefi Eddy Rice yaptığı açıklamada, evde bulunan cansız bedenlerden ikisinin kayıp olarak bildirilen 14 yaşındaki Ivy Webster ve 16 yaşındaki Britanny Brewer’a ait olduğunu söyledi. Rice, bir diğer cesedin de cinsel saldırı suçundan yargılanan ve arama yapılan evde yaşadığı tahmin edilen 39 yaşındaki Jesse McFadden'e ait olduğunu ifade etti.

Kayıp olarak aranan Brewer’ın Pazar günü McFadden’in ailesiyle vakit geçirmek üzere evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği bildirildi.

Cezaevinde bulunduğu sırada cep telefonuyla bir kız çocuğuna cinsel taciz mesajları göndermekle suçlanan McFadden’ın pazartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyordu.