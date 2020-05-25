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Ekonomi

Tüketiciler sahur alışverişini sevdi

sahibinden.com'a göre, sahur saatlerinde site ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 31 artış gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:43:45 -
Tüketiciler sahur alışverişini sevdi

İSTANBUL (AA) - Tüketiciler, Ramazan ayında gece alışverişini tercih etti. Sahur saatlerinde site ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 31 arttı.

sahibinden.com'un açıklamasına göre, Ramazan ayıyla birlikte değişen uyku ve yeme-içme düzeni, tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarına da yansıdı. Sahur saatlerine kadar geçen süre olan 01.00-04.00 arasında, geçen yıla göre site ve mobil uygulamalardaki toplam trafik yüzde 31 artış gösterdi.

Site kullanıcıları aramalarında mobili tercih etti. Ramazan boyunca sahur saatlerinde en çok ilan görüntülenen gün 17 Mayıs oldu. İlan görüntülenmesinde bir önceki yıla göre iOS uygulamasında yüzde 21, Android mobil uygulamasında ise yüzde 34'lük yükseliş görüldü.


- Üç büyük şehir karavan ve dubleks ev aradı


Sahur saatlerinde en çok ziyaret edilen kategoriler Emlak, Vasıta ile İkinci El ve Sıfır Alışveriş oldu.

Site içerisinde en çok aranan kiralık ve satılık kelimelerine ek olarak karavan ve dubleks sözcükleri de öne çıktı. İl bazındaki görüntülemelerde ise İstanbul, Ankara ve İzmir'i, Adana ve Bursa izledi.

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