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Ekonomi Tüketici güveni arttı
Ekonomi

Tüketici güveni arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aylık bazda yüzde 2.5 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 20:59:00 -
Tüketici güveni arttı

Şubatta 84.5 olan endeks, martta 86.7’ye çıktı. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi şubatta 66.3 iken, martta yüzde 1.4 artarak 67.3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 84.5 iken, martta yüzde 4 artarak 87.9’a yükseldi. Şubat ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 91.7 iken, martta yüzde 2.5 artarak 94.1’i buldu. Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi şubatta 95.5 iken, martta yüzde 2 artarak 97.4’e vardı.

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