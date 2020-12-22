TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak

Yaklaşık 7 milyon çalışanın maaşını belirleyen ancak neredeyse 83 milyonun hayatına dokunan asgari ücrette ilk teklif belli oldu. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

İşsizlik maaşı da zamlanacak

Asgari ücretin artması ile SGK'ya yapılacak borçlanma ücreti ve işsizlik maaşı da artıyor. Buna göre; 2020'de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lirayken olası yüzde 20,1 zamma göre 1.413 liraya çıkacak. En yüksek işsizlik maaşının ise 2 bin 354 liradan 2 bin 827 liraya çıkması bekleniyor.

Borçlanmanın alt limiti yükselecek

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması yapılırken ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükselecek. Asgari ücretteki artış oranında meydana gelen artışla, günlük borçlanma tutarları zamlanacak.

Ay sonuna kadar başvuru yapan kazançlı çıkacak

Askerlik, doğum, yurt dışı gibi borçlanmaları yapmak isteyenler bir an önce borçlanma işlemi için SGK Merkezlerine müracaat etmeliler. Ay sonuna kadar bu işlemi yapanlar kazançlı çıkacak. Örneğin; şu an için günlük 31.43 TL ile borçlanma yapma imkanı varken, 1 Ocak 2021 sonrasında bu rakam yükselecek ve borçlanma daha pahalı hale gelecek.

2021 yılında asgari ücret yüzde 20,1 oranında artarsa bir günlük borçlanma tutarı da 37.74 TL'ye yükselecek.

Yani 2020 yılı içinde 180 günlük askerlik süresi için borçlanma başvurusu yapan bir kişi toplam 5.658 TL ödeyecekken, 2021'de 180 gün için askerlik borçlanması başvurusu yapacak kişi asgari ücret yüzde 20 artarsa 6.795 TL borçlanma bedeli ödeyecek.