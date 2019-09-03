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TÜİK Bölge Müdürü Coşkun: “Van’da ağustos ayının zam şampiyonu doğal gaz oldu”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşkun, Van’ın da dahil olduğu TRB2 Bölgesinde doğal gaz 14,33 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 11,82 oranındaki artışla domatesin takip ettiğini söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 13:54
TÜİK Bölge Müdürü Coşkun: “Van’da ağustos ayının zam şampiyonu doğal gaz oldu”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşkun, Van’ın da dahil olduğu TRB2 Bölgesinde doğal gaz 14,33 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 11,82 oranındaki artışla domatesin takip ettiğini söyledi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ağustos ayına ait Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşkun yaptığı açıklamada, "TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 15,01 oranında artış gösterdi. TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri) Bölgesine ait TÜFE’de ise bir önceki aya göre yüzde 1,18’lik bir artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 18,26 oranında artış meydana geldi. Ana harcama grupları itibariyle aylık olarak en yüksek artış ülke genelinde yüzde 19,11’lık oran ile alkollü içecekler ve tütün grubunda olurken, düşüş gösteren grup ise yüzde 1,94 ile ulaştırma oldu. TRB2 Bölgesinde ise ana harcama grupları itibariyle aylık en yüksek artış yüzde 20,72’lik oranla alkollü içecekler ve tütün grubunda olurken, düşüş gösteren grup ise yüzde 1,47 ile ulaştırma oldu” dedi.



“Van’da ağustos ayının zam şampiyonu doğal gaz oldu”


Coşkun, “Madde bazlı değerlendirme yapılırsa yurt genelinde salatalık yüzde 23,35 ve sigaralar 20,44’lük oranlarla fiyatı en çok artan maddeler olurken, Van ilinin de dahil olduğu TRB2 Bölgesinde ise doğal gaz 14,33 ile en çok zamlanan ürün iken, onu yüzde 11,82 oranındaki artışla domates takip etti. Sivri biber ise yüzde 25,59’luk bir oranda değer kaybederek Ağustos ayında TRB2 Bölgesinin fiyatı en çok düşen ürünü oldu. Türkiye genelinde de yüzde 29,82 oranında değer kaybeden sivri biber en fazla ucuzlayan ürün oldu. Öte yandan Yİ-ÜFE’de bir önceki aya göre yüzde 0,59’luk bir düşüş gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,45 oranında artış oldu. Sektörel bazda aylık olarak elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4,33 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,01 düşüş, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,71 artış ve su sektöründe ise yüzde 1,35 oranında artış meydana geldi. Ana sanayi gruplarında en yüksek aylık artış yüzde 0,76’lık oranla dayanıklı tüketim malları grubunda olurken, en yüksek yıllık artış ise yüzde 24,13’lük oranla enerji grubunda gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:54
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