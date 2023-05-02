TÜGVA, “Kitap Kurtları”nı ödüle doyuracak

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Kitap Kurdu yarışmasına, Eskişehir'den yoğun katılım oldu. Eskişehir Atatürk Teknik ve Anadolu Lisesi ile Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen 100 soruluk sınavın oturumlarına ortaokul düzeyindeki 2 bin 500 öğrenci katıldı. Sınav öncesi 2 bin öğrenciye kitap seti hediye edildi.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Mehmet Yaşar, Tuğba Coşkuner, Metin Özdamarlar gibi birçok yazarın kitaplarını okuyan öğrenciler, heyecanlı maratonu sona erdirerek sınava girdi. 'Kur'an'ımızın ilk emri olan ‘OKU’ emri feyz alarak, Eskişehir'imiz de binlerce genç okudukları kitaplarıyla imtihanlarına girdiler. Bizlere gelecek neslin gümbür gümbür iştiyakla okuyarak geliyoruz, Dijitalleşen dünyada gençlerin kitaplarla haşır neşir olması beni mutlu ediyor. Ayrıca TÜGVA Eskişehir çatısı altında öğrenciler; sportif alanlar dahil, birçok branşta 8 bine yakın genç kurs görüyor. Her sene olduğu gibi sayımızı artırarak devam etmekteyiz. Bizler gençlerin istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Gençlerimizi, her zaman odak noktamızda tuttuk. Bizim en büyük başarımızda; aslında bu gençlerin sesine kulak vererek onların isteklerini gerçekleştirmektir" dedi.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl ise "Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için organize edilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kitap Kurdu Yarışması’nın bu yıl 5’ncisi düzenlendi. Ortaokullu öğrenciler; ‘Kitap Kurdu’ yarışmamızın kitaplarını dikkatle okudular. Bizler için en büyük ödül ise; kitap okuma alışkanlığı kazanan gençleri görmek oluyor. ‘Kitap Kurtları’ ödüllere doyacak. Yarışmaya; Türkiye genelinde 111 bin 505 ortaokullu öğrenci başvuru yaptı" dedi.