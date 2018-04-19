Tuğçe Kazaz iktidar ve muhalefete akıl verdi!

24 Haziran'da erken seçim yapılacağının açıklanmasının ardından Tuğçe Kazaz Twitter hesabından iktidar ve muhalefete akıl verdi.

Tuğçe Kazaz muhalefete bir çağrıda bulunarak: 'Muhalefet partilerine tavsiyem oyların bölünmemesi için tek bir aday çıkartmaları ve bu adaya da halkla birlikte karar vermeleridir.' dedi.

Tuğçe Kazaz şunları söyledi: "Muhalefet partilerine tavsiyem oyların bölünmemesi için tek bir aday çıkartmaları ve bu adaya da halkla birlikte karar vermeleridir. Ayrıca belirlenen yasal sürecin son gününe kadar bu adayın isminin açıklanmamasıdır.

İktidara tavsiyem ise ekonomik krizi daha da trmandırmamaları ve vatan millet vurgusuna ağırlık vermeleridir. Çünkü fakirleşen bir toplumun elinde kalan tek şey vatandır, onu da kaybetmemek için her şeyi göze alır."