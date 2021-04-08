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Gündem Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nerede görev yapıyor? Mehmet Sarı TSK'dan ihraç mi edildi?
Gündem

Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nerede görev yapıyor? Mehmet Sarı TSK'dan ihraç mi edildi?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) sünneti olan sarık taktığı ve namaz kıldığı için TSK’dan ihraç edileceği öğrenilen Tuğamiral Mehmet Sarı’ya sosyal medyadan büyük destek geldi. Sözde bildiri ile milli iradeyi hedef alan, seçilmiş iktidarı darbe bildirisi ile tehdit eden 104 emekli amiral eskisinin TSK’dan ilişkisinin kesilmemesi buna karşılık sadece sarık taktığı ve namaz kıldığı için malum çevrelerin hedef tahtasına konulan Mehmet Sarı’nın Türk Silahlı Kuvvetlerin’nden ilişkisinin kesileceği haberlerine tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Peki Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 09:54:00 - 2021-04-08 10:08:58
Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nerede görev yapıyor? Mehmet Sarı TSK'dan ihraç mi edildi?

Sözde bildiri ile milli iradeyi hedef alan, seçimmiş iktidarı darbe bildirisi ile tehdit eden 104 emekli amiral eskisinin TSK’dan ilişkisinin kesilmemesi buna karşılık sadece sarık taktığı ve namaz kıldığı için malum çevrelerin hedef tahtasına konulan Mehmet Sarı’nın Türk Silahlı Kuvvetlerin’nden ilişkisinin kesileceği haberlerine tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor. Peki Mehmet Sarı kimdir? Mehmet Sarı nerelidir?

Peygamber Efendimizin sünneti olan sarığı taktığı için TSK’dan ihraç edileceği öğrenilen Tuğamiral Mehmet Sarı hakkında Genelkurmay soruşturma başlatmıştı. Deniz Harp Okulu mezunu olan Tuğamiral Mehmet Sarı, aslen Ordu Fatsalı. Babası polis memuru olan Mehmet Sarı, Deniz İkmal Komutanı olarak görev yapıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "Sarıklı amiral ihraç edilecek" diye yazmıştı. Tuğamiral Mehmet Sarı’ya Twitter'da büyük destek geldi. #HepimizMehmetSarıyız Twitter'da TT oldu.

 

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