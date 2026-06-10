Öğretmen ölü bulunmuştu: Valilik'ten açıklama geldı!

Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan öğretmen I. A. K, kayıp ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucunda ölü bulundu. Ağrı Valiliğinin talimatları doğrultusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Hamur ilçesinde öğretmenlik yapan I. A. K’dan 7 Haziran tarihinde haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen emniyet ve arama kurtarma ekipleri, kayıp öğretmeni bulmak için geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı.

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, I. A. K ’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İntihar olarak kayıtlara geçen üzücü olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Kayıp öğretmenin ölümüyle ilgili idari mekanizmalar da harekete geçirildi.

Ağrı Valiliğinin talimatları doğrultusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

İlgili kurumlar tarafından yakından takip edilen sürecin, adli soruşturma ve idari incelemelerden elde edilecek bulgular doğrultusunda netlik kazanacağı ve gerekli işlemlerin tesis edileceği belirtildi.