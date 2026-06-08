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Dünya İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv!
Dünya

İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İran’ın resmi haber ajansı Tasnim, İran’dan fırlatılan ve terör devleti İsrail’in Tel Aviv kentinin yerle bir edildiği füzeleri, dans eden bir çocuk ve "Boom boom, Tel Aviv” şarkısıyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede dünyada gündem oldu.

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim’in “Boom Boom Tel Aviv” şarkısıyla birlikte paylaştığı video kısa sürede tüm dünyada gündem oldu.

İran’ın terör devleti İsrail’in Tel Aviv kentini vurduğu füzeleri dans eden bir çocuk ve "Boom boom, Tel Aviv” şarkısıyla paylaşan Tasnim, "Boom boom, Tel Aviv şarkısı bir kez daha spot ışıkları altına dönüyor" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede tüm dünyada büyük ilgi görürken dünya basını da paylaşımı manşetlerine taşıdı.

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