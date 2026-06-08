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Aktüel Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı
Aktüel

Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bursa İnegöl'de kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan Ali Ç., polis ve jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınırken “Şansımı denedim” dedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında yaşanan kovalamaca, şüphelinin yakalandıktan sonra söylediği sözle dikkat çekti.

 

Olay, saat 19.00 sıralarında Acil Servis mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç. (36) isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç., aniden koşarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, bölgede görev yapan jandarma ekipleri de devreye girdi. Bir süre devam eden takip sonucunda kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Ali Ç., "Şansımı denedim" dedi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, yaşanan kovalamaca ise amatör kameraya yansıdı.

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